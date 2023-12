Incendio a Messina: in fiamme un capannone, intervengono i Vigili del Fuoco

StrettoWeb

Sono ancora in atto le operazioni di spegnimento del rogo sviluppatosi in un capannone sito in Via Stazione nel quartiere di Contesse Messina. Non si conoscono ancora le cause dell’incendio di questa struttura contenente Rottami. Le squadre, provenienti dalla centrale con APS e AUTOBOTTE, stanno ultimando l’intervento, con lavori di bonifica e messa in sicurezza dell’area interessata.