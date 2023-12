“Il pensiero forte del Sud”: a Sant’Eufemia d’Aspromonte il Premio Merica | FOTO

StrettoWeb

Essere profeti in patria è cosa rara, ma a volte succede. E quando la comunità di appartenenza riconosce i meriti di chi, sul territorio e per il territorio, si spende e mette a disposizione le proprie competenze significa che quella stessa comunità ha trovato la giusta strada da percorrere verso il suo futuro e verso il progresso. In quest’ottica l’Associazione Culturale “Tommaso Campanella”, in collaborazione con i Comuni di Sant’Eufemia d’Aspromonte, Sinopoli, San Procopio, Delianuova, Stilo e Bagnara Calabra ha consegnato ieri pomeriggio il “Premio Merica“. La cerimonia di premiazione si è svolta presso la Sala “Cagnolino” di Sant’Eufemia.

Lo scopo del premio è quello di omaggiare il “virtuoso” valore umano, professionale e artistico di personalità calabresi che si sono distinte nella terra di origine o in terra straniera, operando in svariati campi mostrandosi portatori della tenacia, della serietà, della generosità e della sapienza del popolo calabrese.

Di seguito l’elenco dei premiati con le motivazioni e in alto la fotogallery scorrevole con alcune immagini della cerimonia.

Dott.ssa Eva Gerace , eccellenza del territorio calabrese, punto di riferimento della psicologia italiana e della ricerca scientifica, per aver saputo brillantemente travalicare i confini nazionali giungendo sino ai paesi latino – americani con la sua intensa e pregevole attività divulgativa;

Dott.ssa Carmela De Crea , per le sue straordinarie doti umane professionali che la annoverano come Direttore e dirigente di I Iivello PRESSO L'unità operativa complessa di chirurgia endocrina dell'ospedale Isola tiberina-gemelli di ROMA, PROFESSORE ASSOCIATO, RICERCATORE UNIVERSITARIO PRESSO LA FACOLTA' DI CHIRURGIA E MEDICINA "A. GEMELLI" DELL'UNIVERSITA' CATTOLICA DEL Sacro Cuore , ha espletato inoltre numerosi incarichi d'insegnamento, tutoraggio; di lei si riporta una casistica operatoria ragguardevole, che, dal 2005 al 2022, ricomprende ben 8890 interventi di media e alta chirurgia;

Al Professor Gino Loria che ha espletato la sua professione di docente di scuola elementare per più di quarant'anni focalizzando la sua dedizione ad attività musicali e teatrali in vernacolo e che l'hanno condotto a fondare, a Delianuova, insieme ad altri soci, l'Orchestra Giovanile di fiati unitamente all'attuale compagnia teatrale.

La prima, è stata diretta dai più prestigiosi direttori di orchestra a livello nazionale tra cui il celebre Riccardo Muti;

Alla memoria del Signor Fedele Vincenzo , uomo di straordinarie virtù umane che, con instancabile dedizione al lavoro e spirito di imprenditorialità, è riuscito ad affermarsi brillantemente in America e a trasferire le sue competenze di valido imprenditore nella sua terra natia, in cui, impiegando le proprie risorse economiche ha valorizzato il suo territorio di appartenenza attraverso la realizzazione di concrete possibilità lavorative per i suoi concittadini;

In memoria di Saverio Italiano , nato a Delianuova nel 1945, laureato in Lingue e Letterature straniere presso l'Università degli Studi di Messina, si è dedicato all'insegnamento nelle scuole medie inferiori divenendo un valido precursore dei tempi nell'applicazione didattica: a lui si deve la prima opera di orizzonte dei Nuovi Programmi nella scuola elementare.

Autore prolifico, i suoi contributi figurano in riviste e giornali incentrandosi particolarmente nella ricerca etno-anropologica.. Ha dato alle stampe le sillogi poetiche “Gocce di rugiada” (1990) e “Attimi fuggenti” (1993), ricevendo innumerevoli Premi letterari.

Il critico letterario Guido Miano, nell’antologia “Poeti Italiani scelti di Livello Europeo” (2012), ha definito la sua produzione frutto di una “sensibilità poetica per eccellenza”, rinvenendo concordanze tematiche col poeta internazionale Fayad Jamis. Il critico Enzo Concardi si è occupato del suo profilo letterario in “Contributi per la Storia della Letteratura italiana (2009);

Al produttore di artigianato pregiato di Seminara, s ig. Vincenzo Ferraro , il quale si è fregiato di donare una riproduzione della Madonna dei Poveri e un'opera per i nasi rossi, a Sua Santità papa Francesco, che ha benedetto anche l'opera, da lui realizzata, relativa alla Santa Famiglia è risultato inoltre, vincitore del premio nazionale Reggio Calabria Day. Infine, si riporta che una pregiata collezione delle sue ceramiche sono collezionate dal Principe Alberto di Monaco e sono esposte nel suo palazzo reale a Monaco;

Al giovane talento, Syria Ierinò per aver creduto fortemente nel valore testimoniale della danza classica come arte foriera di pace nel mondo e per essersi impegnata con tenacia e dedizione, così giovane, nel ruolo di professionista affermata, dando lustro al nome della sua terra natia, Roccella Jonica e per estensione, a tutta la Calabria nel panorama artistico nazionale;

per aver creduto fortemente nel valore testimoniale della danza classica come arte foriera di pace nel mondo e per essersi impegnata con tenacia e dedizione, così giovane, nel ruolo di professionista affermata, dando lustro al nome della sua terra natia, Roccella Jonica e per estensione, a tutta la Calabria nel panorama artistico nazionale; In memoria dello scrittore Antonio Luppino per aver realizzato opere letterarie di grande pregio che sono state apprezzate grandemente dagli emigranti calabresi residenti in Australia, America ed Argentina. Le sue opere sono state realizzate a seguito di una laboriosa ed accurata, ricerca storiografica e documentale mettendo in risalto, a sua volta, il profilo morale di calabresi insigni, benemeriti della scienza e della patria del passato

In memoria dello scrittore Antonio Luppino per aver realizzato opere letterarie di grande pregio che sono state apprezzate grandemente dagli emigranti calabresi residenti in Australia, America ed Argentina. Le sue opere sono state realizzate a seguito di una laboriosa ed accurata, ricerca storiografica e documentale mettendo in risalto, a sua volta, il profilo morale di calabresi insigni, benemeriti della scienza e della patria del passato

Ai giovani Francesco ed Antonio Foti, eredi della prestigiosa famiglia Foti, che si è distinta, fin dal lontano 1793, nell'arte pirotecnica. I due fratelli, insieme alla loro validissima squadra proseguono la tradizione della famiglia Foti con la Foti fire events un'azienda che opera nel settore dei fuochi d'artificio e che alle tecniche tradizionali ha affiancato i sistemi computerizzati più all'avanguardia che le consentono di realizzare spettacoli pirotecnici tradizionali, per eventi, piromusicali e special effects; si ricorda inoltre che la famiglia Foti si è autorevolmente affermata anche in Australia, dove Celestino Foti ha fondato, nel 1950, la prestigiosa Foti International fireworks che esegue spettacoli pirotecnici nelle città più importanti del mondo.