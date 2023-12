Il G7 a Reggio Calabria, Cannizzaro: “giornata storica per la Calabria”

StrettoWeb

“Lo scorso 1 luglio, nel corso di una duegiorni tutta reggina del Vice Premier Antonio Tajani, insieme al Governatore Roberto Occhiuto avevamo lanciato la proposta di fare un G7 in Calabria. Oggi, proprio Tajani, con al fianco un ospite d’eccezione, il Presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ne ha reso pubblicamente l’ufficialità: il G7 in Calabria si farà. E sarà il territorio di Reggio ad ospitarlo, per l’esattezza Villa San Giovanni“.

A dirlo è l’Onorevole Francesco Cannizzaro, Vice Capogruppo alla Camera di Forza Italia, presente all’inaugurazione della Centrale operativa regionale del numero di emergenza unico europeo, il 112.

“L’importante forum intergovernativo, che verterà sul commercio internazionale, si terrà nel luglio 2024, precisamente un anno dopo quella proposta, nata sulle terrazze di Altafiumara durante una convention di Forza Italia con tema Ponte sullo Stretto. Sono felice per questa notizia, e ancor di più che il Vice Premier l’abbia voluta ufficializzare nella circostanza di oggi, una giornata storica per la Calabria”.