La popolazione di Gaza è in “grave pericolo”. Così il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, parlando della Guerra in Medio Oriente. L’Oms ha affermato di aver consegnato forniture a due ospedali martedì, sottolineando che solo 15 dei 36 ospedali della Striscia funzionano a pieno regime. La comunità internazionale deve prendere “misure urgenti per alleviare il grave pericolo che affligge la popolazione di Gaza e che mette a repentaglio la capacità degli operatori umanitari di aiutare le persone con ferite terribili, fame acuta e a grave rischio di malattie”, ha detto Ghebreyesus.

Intanto, come denuncia il ministero della Sanità locale di Gaza, quasi 200 palestinesi sono rimasti uccisi e altri 300 feriti nei raid israeliani nella Striscia di Gaza nelle utlime 24 ore. Il bilancio totale sale così a 21.110 morti.

Guerra Medio Oriente, telefonata Macron-Netanyahu

Nel frattempo il Presidente francese Emmanuel Macron ha effettuato una telefonata al Premier israeliano Benjamin Netanyahu, chiedendo un “cessate il fuoco duraturo” a Gaza. “La Francia lavorerà nei prossimi giorni in collaborazione con la Giordania per realizzare operazioni umanitarie a Gaza”, ha aggiunto Macron.

“Netanyahu ha ringraziato Macron per il coinvolgimento della Francia nella protezione della libertà di navigazione nel Mar Rosso e per la sua disponibilità a contribuire a ripristinare la sicurezza al confine tra Israele e il Libano”, si legge in una nota dell’ufficio del primo ministro israeliano.