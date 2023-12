Guerra, il pericolo ora arriva dalla Corea del Nord. Kim: “mobilitiamo la forza nucleare”

StrettoWeb

“A causa delle mosse sconsiderate dei nemici per invaderci, è un fatto compiuto che una guerra possa scoppiare in qualsiasi momento nella penisola coreana“. E’ quanto dichiarato dal presidente della Corea del Nord Kim Jong Un durante un discorso in occasione di un incontro del Partito dei Lavoratori. Lo scopo dell’incontro era quello di fissare gli obiettivi statali per il prossimo anno. “Dobbiamo rispondere rapidamente a una possibile crisi nucleare e continuare ad accelerare i preparativi per pacificare l’intero territorio della Corea del Sud mobilitando tutti i mezzi e le forze fisiche, compresa la forza nucleare, in caso di emergenza“, ha dichiarato.

Il leader nordcoreano ha precisato che non cercherà più la riconciliazione e la riunificazione con la Corea del Sud, come hanno riferito oggi i media statali di Pyongyang. “Credo che sia un errore che non dovremmo più fare il considerare le persone che ci dichiarano come il ‘principale nemico’ come qualcuno con cui cercare la riconciliazione e l’unificazione“, ha detto Kim all’agenzia di stampa ufficiale Kcna.

La Corea del Nord, inoltre, prevede di lanciare altri tre satelliti spia nel 2024 come parte degli sforzi per potenziare le forze armate del Paese. Lo hanno riferito i media statali di Pyongyang.