Guardia Costiera di Vibo Valentia: esercitazione antincendio al porto di Tropea

Nella mattinata di mercoledì, nel porto di Tropea, si è svolta un’esercitazione per verificare l’efficienza del sistema di allertamento e di risposta a fronte di emergenze correlate all’antincendio, nonché diretta a testare il livello di efficienza dei dispositivi destinanti al contenimento ed estinzione degli incendi del complesso portuale di Tropea. Nello specifico, è stato simulato l’incendio a bordo di un’unità da pesca ormeggiata presso la banchina commerciale del porto di Tropea.

In ossequio al vigente Piano antincendio adottato dalla Capitaneria

di porto di Vibo Valentia Marina, il titolare dell’Ufficio Locale Marittimo di Tropea allertava la squadra antincendio di servizio della società gestrice del porto, la quale assicurava un primo intervento

per fronteggiare l’incendio con le dotazioni presenti in loco. In seguito, le operazioni antincendio sono state coordinate dal personale dei Vigili del Fuoco che, sopraggiunto tempestivamente sul posto, ha proceduto a simulare un intervento sino al rientro dell’emergenza.

All’esito dell’esercitazione è stata riscontrata un’elevata prontezza

operativa dei dispositivi adoperati, un celere intervento di risposta, una corretta attuazione delle procedure previste dal relativo piano e, infine, un soddisfacente sistema di comunicazione e coordinamento tra tutti i soggetti impegnati.