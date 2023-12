Grave incidente sulla ss107: auto sbanda e finisce contro il guard rail

StrettoWeb

Terribile incidente questa mattina a Rende, lungo la strada statale 107 “Silana-Crotonese”: una Volkswagen Polo stava procedendo verso Paola quando il conducente ha perso il controllo della vettura e si è scontrato contro il guard rail che delimita la carreggiata nello svincolo tra Saporito e Piano di Maio. Secondo le prime ricostruzioni, la vettura sarebbe sbandata a causa dell’asfalto viscido per la pioggia che, da questa mattina, sta interessando l’intera zona. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per le prime cure al conducente, ferito in maniera lieve. Presenti inoltre gli agenti della Polizia Municipale per gestite la viabilità e rimuovere il mezzo incidentato.