Grande successo per l’ultimo “Treno del Torrone” 2023 a Bagnara Calabra | FOTO

Si è svolta ieri, 26 dicembre, l’ultima data dei treni dedicati al Torrone e alla scoperta di Bagnara Calabra che hanno avuto un notevole successo, infatti con le corse di oggi abbiamo accontentato tutti coloro che non hanno trovato posto nelle precedenti date. Dopo la visita alla storica fabbrica del torrone Cardone 1846, i nostri viaggiatori sono stati accompagnati alla “Fabbrica delle Ceramiche” e alla scoperta del borgo di Porelli con i suoi piccoli musei allestiti dall’Associazione Caravilla.

Successivamente le visite guidate alle due bellissime Chiese delle Confraternite del Ss. Rosario e del Carmine e dei loro tesori artistici ed architettonici che hanno stupito i nostri viaggiatori, così come i bellissimi presepi allestiti all’interno delle stesse. “Ringraziamo ancora una volta il Comune di Bagnara Calabra – scrive Associazione Ferrovie in Calabria – ed in particolare il Corpo della Polizia Municipale che ha agevolato e consentito gli spostamenti dei pullman turistici in queste bellissime giornate, nonché l’efficientissima azienda di trasporto Star-Bus by Soldano, il Consorzio Torrone IGP di Bagnara Calabra e l’ Associazione Culturale Caravilla”.

Le date di Gennaio di “Viaggia in Treno e Scopri la Calabria”

Sabato 13 Gennaio

Il Treno del Bergamotto con le visite all’azienda di trasformazione, il percorso Pavesiano e il Museo del Mare – partenze da Catanzaro Lido e Reggio Calabria.

Sabato 20 Gennaio

Il Treno della Liquirizia con la visita al Museo della liquirizia di Rossano e il Castello Ducale di Corigliano – partenze da Cosenza, Crotone e Catanzaro Lido.

Sabato 27 Gennaio

Il Treno del Bergamotto e l’antica Abbazia di Santa Maria dei Tridetti, Luogo del Cuore FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano in Comune di Staiti, con la visita all’azienda di trasformazione del bergamotto e nel pomeriggio visita alla Dimora del Confino di Cesare Pavese, a Brancaleone.