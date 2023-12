Grande successo del Presepe Vivente Medievale di Ortì | FOTO

StrettoWeb

Il borgo di Ortì, lo scorso martedì 26 dicembre, si è trasformato in un suggestivo scenario medioevale attraverso musiche, colori e personaggi come artigiani, pastori, musicanti, giullari, popolani, mangiafuoco e sbandieratori, che hanno animato il borgo e incantato i visitatori, ricreando la magia dell’ antico medioevo per rappresentare il “Presepe Vivente Medioevale”.

Oltre 2000 visitatori sono stati riportati indietro nel tempo al 1223: a partire dalla consegna delle monete del tempo all’ ingresso del percorso, la degustazione del cibo di un tempo e le danze e giochi di fuoco, sono stati immersi in un suggestivo scenario del medioevo.

Un evento che ha superato ogni aspettativa anche del Parroco della Parrocchia, Don Giovanni Zappalà: “A nome mio e di tutta la comunità, desidero esprimere i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto durante l’ organizzazione di questo evento. Ogni contributo è stato prezioso, se non indispensabile, per il raggiungimento di questo importante evento che ha superato ogni aspettativa e che rappresenta il giusto presupposto per far sì che prossimamente si possano organizzare altri eventi e manifestazioni per avvicinare ancora di più i cittadini a questo magnifico borgo“.

“Un ringraziamento particolare ai fedeli di Ortì, che si sono spesi molto per questo progetto con grande collaborazione e sono molto grato e ne vado fiero perché questo vuol dire che c’è una grande propensione al voler far comunità.

La presenza di oltre 2000 persone, è stata una delle migliori occasioni per far visitare questo antico borgo pieno di cultura e tradizioni. Non eravamo pronti a una così grande affluenza di persone, ma questa prima esperienza ha permesso a me e tutti coloro che collaborano a questo evento, di progettare ulteriori migliorie per la chiusura finale del Presepe che si terrà sabato 6 gennaio 2024: sia per la gestione dell’ ingresso al percorso che per l’ aumento delle postazioni ristoro dedicate ai fedeli“, prosegue.

“Porgo un caloroso ringraziamento all’ Arcivescovo Mons. Fortunato Morrone per averci incoraggiato a organizzare questo evento, facendo sì che la comunità si unisse ancora di più in un gesto di amore e solidarietà. Ringrazio con grande affetto i tantissimi confratelli e sacerdoti che si sono uniti a noi per vivere insieme questo evento, il direttore artistico Pino Bruzzese con la sua sartoria, per averci incantato con i piccoli e grandi dettagli e ancora, ringrazio Gerardo Sacco per averci omaggiato dei suoi gioielli, indossati dai figuranti durante l’ evento.

Infine, ringrazio il Sindaco, gli assessori e tutte le autorità per la grande collaborazione, affinché si potesse realizzare questo evento in totale sicurezza. Colgo l’occasione per augurare a tutti voi e le vostre famiglie un Felice Anno ricco di serenità e sorrisi”, conclude.

Sarà possibile rivivere la magia del “Presepe Vivente Medioevale” di Ortì sabato 6 gennaio 2024 dalle ore 16:30 alle 21:00.