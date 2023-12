Giubileo 2025, la Calabria c’è: la diocesi lametina all’incontro organizzativo

StrettoWeb

C’era anche il Delegato della Diocesi di Lamezia Terme, don Francesco Santo, all’incontro dei 170 delegati (tra laici, sacerdoti e consacrate) delle Diocesi italiane per il Giubileo 2025 dedicato alla speranza. L’incontro, ospitato nell’Aula nuova del Sinodo e convocato dal Dicastero per l’Evangelizzazione, si è svolto in due sessioni ed è servito per avviare i lavori di coordinamento in vista dell’Anno Santo, per programmare insieme gli appuntamenti che caratterizzeranno sia la preparazione che il Giubileo vero e proprio.

Un momento di confronto, quindi, che, presieduto nella sessione mattutina dal Pro- prefetto del Dicastero al quale è stato affidato il Giubileo, monsignor Rino Fisichella, è servito ai presenti per fare il punto sull’organizzazione degli eventi giubilari, sottolineando programmi e tematiche. Mentre nella sessione pomeridiana sono state

affrontate in modo particolare le questioni prettamente tecniche come, ad esempio la gestione dell’arrivo a Roma dei pellegrini, la Carta del pellegrino, le modalità di iscrizione al Giubileo attraverso l’app ad esso dedicata.

Un cammino verso il Giubileo 2025 come “pellegrini di speranza”, avviato nel corso di quest’anno che è stato dedicato alla riscoperta del concilio Vaticano II volgendo lo sguardo, in modo particolare, alle quattro costituzioni che hanno caratterizzato lo stesso Concilio: Sacrosanctum concilium, Lumen gentium, Dei Verbum, Gaudium et spes. Il 24 dicembre 2024, anno che per volere di Papa Francesco sarà dedicato alla preghiera, avverrà l’apertura della Porta Santa della Basilica di San Pietro. Un appuntamento importante della Chiesa Universale al quale anche la Diocesi di Lamezia Terme parteciperà con un pellegrinaggio.