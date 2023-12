Giornata sulla Sicurezza Stradale, l’iniziativa di Anas con gli studenti di Serra San Bruno

StrettoWeb

La Struttura Territoriale Anas Calabria, nell’ambito delle molteplici iniziative in favore della diffusione delle norme del Codice della strada per la prevenzione degli incidenti, ha distribuito agli alunni dell’Istituto comprensivo di Vallelonga – classi della quinta elementare di Brognaturo, Simbario e Spadola e della prima media di Spadola, i volumi della Giunti editore: ‘Eroi sulla strada. In Viaggio con Nico’. Nel corso della giornata, due Sorveglianti della Squadra Anas hanno distribuito ai 74 partecipanti il volume, i bambini si sono dimostrati particolarmente attenti e sensibili alle tematiche trattate, in particolare in materia di incidentalità stradale, salvataggio degli animali su strada e sulle mansioni dei cantonieri.

Gli alunni destinatari del libro hanno preso parte alla Giornata dedicata alla Sicurezza Stradale lo scorso 28 novembre, organizzata da Anas a Serra San Bruno, in collaborazione con la Prefettura e Questura di Vibo Valentia, Polizia Stradale, Croce Rossa e Vigili del Fuoco. Durante l’evento, sono stati premiati oltre 250 alunni ‘Anas Ambassador’, di vari istituti scolastici, che hanno partecipato ai laboratori attraverso l’approfondimento del libro illustrato per bambini ‘Eroi sulla strada. In viaggio con Nico’, edito da Giunti Editori attraverso il quale viene raccontata ai più piccoli la figura ed il ruolo del Cantoniere di Anas.

Dal 2020, Anas Società del Polo Infrastrutture del Gruppo FS, ha scelto di essere parte attiva sul tema dell’educazione stradale e di entrare nelle classi delle scuole primarie e medie di primo grado, attraverso il progetto di educazione stradale promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito denominato “Eroi sulla strada. In viaggio con Nico”, che prevede dei corsi gratuiti sulla sicurezza stradale dedicati ai giovani studenti. Buona parte degli incidenti, infatti, si verifica per imprudenza o per scarsa conoscenza delle regole stradali e per questo motivo Anas ritiene indispensabile educare i giovani sin dai banchi di scuola, poiché sono e saranno i pedoni ed i conducenti del domani.

Solo nell’anno scolastico 2022/2023, il progetto ha raggiunto oltre 5000 bambini di tutta Italia con la partecipazione ai laboratori gratuiti di educazione stradale sul territorio nazionale, rivolti agli studenti di età compresa tra gli 8 e i 12 anni, ed inseriti nelle 33 ore di Educazione Civica.