Giornata Mondiale delle disabilità, Pratticò (Fdi): “le persone con disabilità sono risorse e non un problema”

StrettoWeb

“Si celebra oggi 3 Dicembre, la Giornata Mondiale delle disabilità, istituita dall’ ONU nel 1992. Nel mondo, sono circa un miliardo le persone affette da disabilità più o meno gravi e rappresentano una parte importante della popolazione”. E’ quanto afferma Antonino Pratticò, responsabile Dipartimento Disabilità ed Equità sociale di Fratelli d’Italia di Reggio Calabria. “Nel corso dei decenni, il processo di inclusione sociale delle persone con disabilità, ha registrato una forte accelerazione e oggi, molte di questi soggetti, oltre ad essere pienamente inclusi nella vita sociale, in alcuni casi ricoprono importanti incarichi di responsabilità nelle istituzioni sia pubbliche che private. In Italia, le persone con disabilità sono poco più di 3 milioni, circa il 5% della popolazione nazionale e sono pienamente integrati nella società, svolgendo, sempre nelle modalità a loro possibili, le stesse mansioni delle persone normodotate. Un capitolo a parte, è quello relativo all’ abbattimento delle barriere architettoniche,che in alcuni casi crea dei disagi ai soggetti diversamente abili”, rimarca Pratticò.

“Nonostante negli ultimi si sono fatti dei significativi passi in avanti da questo punto di vista, c’è ancora tanto da fare per consentire a queste persone di svolgere le normali attività quotidiane nel modo più agevole possibile. Purtroppo, la nostra città, è molto indietro in questo processo di abbattimento delle barriere architettoniche. Alcuni anni addietro, si erano gettate le base per l’elaborazione del cosiddetto piano P.E.B.A(Piano Eliminazione Barriere architettoniche)ma poi tutto è andato a finire nel dimenticatoio e ancora oggi, molti edifici pubblici della nostra città, sono off limits per le persone disabili. È assolutamente necessario, che le istituzioni, ripongano la giusta attenzione verso questa tematica, per riservare a queste persone le giuste opportunità, in quanto le stesse non siano più considerato un problema, ma un risorsa della società”, conclude Pratticò.