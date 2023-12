Giornata dei diritti delle persone dell’Ens: donati bergamotti e pasticcini

StrettoWeb

Il bellissimo convegno dedicato alla Giornata Internazionale dei diritti delle persone con disabilità dal titolo “I diritti inviolabili delle persone sorde e delle persone sorde con più disabilità”, organizzato dal Consiglio Regionale Ens Calabria (Ente Nazionale Sordi) con la collaborazione dell’area CoNaSD (Comitato Nazionale Sordi con più Disabilità) della Sede Centrale ENS ed il patrocinio di Regione Calabria, Consiglio Regionale della Calabria, FAND Calabria e FISH Calabria ha avuto anche un coprotagonista che è stato il bergamotto di Reggio Calabria.

Il Consorzio di Tutela, infatti, ha deciso di puntare da tempo le attenzioni anche sul sociale e su quegli aspetti meno approfonditi della quotidianità. Giovanna Pizzi, in rappresentanza del Consorzio e per conto del presidente Ezio Pizzi, ha fatto omaggio del frutto e dei pasticcini realizzati per l’occasione dalla storica pasticceria di Gallina (Rc) del maestro Fortunato Marino. Tantissimi i sorrisi e gli apprezzamenti per il graditissimo regalo: dal presidente regionale Antonio Mirijello al Presidente Nazionale ENS Angelo Raffaele Cagnazzo fino all’Arcivescovo Metropolita di Catanzaro-Squillace Mons. S.E. Claudio Maniago. E poi, ancora, la campionessa sorda Noemi Canino, vincitrice di 2 ori e 4 argenti al World Deaf Swimming Championship 2023 in Argentina, Emma Staine, Assessore Regionale Politiche Sociali, Filippo Pietropaolo Assessore Regionale Organizzazione e Risorse Umane, Pietro Molinaro Consigliere Regionale della Calabria, Mario Amedeo Mormile Presidente della Provincia di Catanzaro e, non per ultimo, il sottosegretario di Stato all’Interno, Wanda Ferro: tutti insieme, con in mano un bel bergamotto di Reggio Calabria, per un diritto non più rinviabile. E per una causa nobile, sempre attuale.

“Siamo ancora storditi per l’affetto ricevuto dall’ente nazionale sordi e da come il nostro amato prodotto abbia saputo fra abbracciare tutti questi mondi in una sola giornata”, hanno voluto ribadire Giovanna Pizzi ed Ezio Pizzi a margine dell’incontro avvenuto nella sala oro della Cittadella regionale a Catanzaro.