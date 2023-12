Dal Kuwait a Reggio Calabria, Giorgio Riggio e il presepe di pizza dedicato a Otello Profazio | VIDEO

StrettoWeb

La tradizione si rispetta anche se ci si trova lontani migliaia di km da casa. Il presepe fatto con la pasta per la pizza di Giorgio Riggio, pizzaiolo spinner del Crazy Pizza di Briatore e artista reggino, non poteva mancare anche per il 2023. Una tradizione che affonda le sue radici ai tempi in cui Giorgio lavorava al ‘Calypso’ di Reggio Calabria, un’arte ripresa anche dalle telecamere de “La Vita in Diretta” e che oggi arriva direttamente dal Kuwait.

Giorgio Riggio e il “Presepe nel deserto”

Impegnato per lavoro nel paese Medio Orientale, il pizzaiolo reggino ha deciso di creare il “Presepe nel deserto“, un rappresentazione della natività fatta interamente con la pasta della pizza. Opera che verrà donata a una chiesa del Kuwait. Il presepe è dedicato alla memoria di Otello Profazio, famoso cantautore calabrese, amico d’infanzia di Riggio, venuto a mancare nello scorso mese di luglio.

Il Madonnaro della pasta di pizza

Nel corso della sua carriera, Giorgio Riggio ha realizzato diverse opere importanti, a tema religioso, con la pasta della pizza, al punto da ricevere il soprannome di “Madonnaro della pasta di pizza“. Fra le più celebri: il quadro della Madonna di Pompei (in 12 ore!), l’altare della Madonna della Consolazione di Reggio Calabria e quello della Madonna del Carmine di Pellaro, la croce di pizza donata al Papa in occasione del Giubileo, la scultura della Madonna di polsi rivestita con decorazioni di pane.

Opere anche di natura artistica come il logo della città di Reggio Calabria grande 3 metri per 3, i Bronzi di Riace alti 3 metri, il mosaico della Regina Elisabetta d’Inghilterra da ammirare nella nostra gallery.

