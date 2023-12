Giorgia Meloni è la quarta donna più potente al mondo e commenta: “pensa come siam messi…”

StrettoWeb

Per il 20°anno consecutivo torna la classifica di Forbes che certifica le 100 donne più potenti del mondo. Quest’anno l’Italia ricopre un posto in prima fila, con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni quarta tra le donne più influenti. Si tratta della prima donna italiana a occupare una posizione così alta. Impegnata in politica da quando aveva 15 anni, Giorgia Meloni è diventata premier il 22 ottobre 2022, prima donna nella storia d’Italia a ricoprire questo ruolo. Presidente di Fratelli d’Italia dal 2014, oggi è l’unica donna alla guida di un paese del G20.

Nella classifica stilata da Forbes prima di Giorgia Meloni, si sono classificate la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che occupa il gradino più alto del podio; la presidente della Bce Christine Lagarde, al secondo posto; Kamala Harris, vice presidente degli Stati Uniti, sul terzo gradino del podio. Dopo Giorgia Meloni, che si è aggiudicata il quarto posto, c’è la cantante Taylor Swift.

Nella classifica, inoltre, c’è anche un’altra italiana, ovvero l’imprenditrice romana Margherita Della Valle, amministratore delegato di Vodafone, che occupa il 42° posto.

La reazione di Giorgia Meloni? Tipica dell’ironia della premier: “Pensa come siam messi…“, ha commentato ai microfoni di Rtl 102.5.