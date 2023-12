A Gioiosa Ionica la presentazione del Manuale di Storia delle Due Sicilie

StrettoWeb

L’Associazione Due Sicilie e l’Ordine Costantiniano di San Giorgio, Delegazione Calabria, organizzano per il 27 dicembre 2023 la presentazione del MANUALE DI STORIA DELLE DUE SICILIE (Editoriale Il Giglio). Nell’ampia produzione della nuova storiografia sul Regno delle Due Sicilie e sull’unificazione dell’Italia mancava un’opera a carattere sistematico sul Regno dei Borbone. Studiosi, studenti e appassionati di Storia chiedevano da tempo un manuale che comprendesse il periodo tra re Carlo di Borbone e re Francesco II.

Si tratta di un lavoro a più mani, per una storia del periodo borbonico che fuoriesca dagli schemi ideologici, risorgimentalisti o marxisti, e dai luoghi comuni della divulgazione grazie all’impegno di storici “di professione” e di studiosi di estrazione non accademica.

I cinque capitoli nei quali si divide – uno per ciascuno dei Re delle Due Sicilie – sono integrati da schede monografiche, ricche di dati, fatti e personaggi significativi del Regno. Un’ampia bibliografia completa l’opera. Il Manuale è adatto anche ad essere proposto agli studenti delle Scuole Secondarie, sia inferiori che superiori, come guida per ricerche ed approfondimenti.

La presentazione si terrà a Gioiosa Ionica (RC), presso Palazzo Amaduri alle ore 17:00; relazionerà lo scrittore Nicola La Barbera.

Seguirà alle ore 19:00, presso la vicina chiesa di San Rocco, la Celebrazione Eucaristica nella ricorrenza del pio transito del Servo di Dio Francesco II di Borbone.