G7 a Villa San Giovanni, Giannetta: “ottima mossa di Forza Italia”

“G7 a Villa San Giovanni. Ottima mossa di Forza Italia”. Lo dichiara il Consigliere regionale Domenico Giannetta (FI). “I sette Stati più industrializzati del mondo si ritroveranno a luglio in riva allo Stretto, sulla sponda calabra, nel punto in cui il Ponte unirà l’Italia e l’Europa. Una notizia straordinaria – dichiara Giannetta – annunciata dal Ministro Tajani insieme al Presidente Roberto Occhiuto e al vice Capogruppo di Forza Italia alla Camera, Francesco Cannizzaro, con cui avevano già imbastito quest’idea, qualche mese fa, proprio all’Altafiumara, il luogo dove i rappresentanti di Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito, Stati Uniti e Unione Europea si riuniranno per il vertice sulle politiche internazionali del commercio“.

“Sempre più la Calabria diventa centrale in questa visione interpretata da Forza Italia, che scommette sulla nostra Regione per eventi strategici di altissimo valore. Non è il momento di fare campanilismi – incalza il consigliere – ma essere orgogliosi della pagina politica che stiamo vivendo.

Ieri è stata una data importante, che ha visto a Catanzaro la presenza del Presidente del Parlamento europeo Metsola, che, insieme al Ministro degli Esteri Tajani e al Ministro dell’Interno Piantedosi, ha inaugurato la nuova Centrale Operativa dell’112, il Numero Unico Europeo, tenacemente voluto dal presidente Occhiuto, che sta guidando velocemente tutti i processi di riforma e di innovazione della Calabria“.

“In quest’occasione Tajani ha dato l’annuncio sul G7 Commercio in Calabria e non ci resta che prepararci per vivere l’evento nel migliore dei modi. La Calabria – conclude Giannetta – è una terra straordinaria con enormi potenzialità e anche in questa occasione abbiamo il compito di dimostrarlo”.