G7 a Reggio Calabria: “Villa San Giovanni al centro della politica internazionale”

StrettoWeb

“La notizia della tenuta per la prima volta nella nostra città del forum intergovernativo del commercio internazionale rappresenta, qualora ce ne fosse bisogno, l’ennesima ed ulteriore dimostrazione dell’impegno della deputazione di Forza Italia, ovvero del Governatore della Calabria Roberto Occhiuto e dell’Onorevole. Francesco Cannizzaro, in favore della valorizzazione del nostro territorio“. E’ quanto si legge in una nota stampa del Coordinatore Cittadino di Forza Italia Villa San Giovanni, Daniele Siclari.

“Villa San Giovanni, dopo l’importante kermesse politica di questa estate si ritrova nuovamente al centro della politica internazionale, in considerazione di un evento di assoluta valenza, non solo per gli importanti temi trattati ma anche e soprattutto per la presenza di diversi rappresentanti del governo Italiano e di altri Stati. Un plauso pertanto al Governatore Occhiuto e all’Onorevole Cannizzaro che, per il tramite del vice premier Tajani, ha voluto fortemente il concretizzarsi di questa manifestazione internazionale in Calabria ed in particolare nella nostra città“, prosegue la nota.

“Sarà una grande occasione di confronto e di possibilità di crescita del nostro territorio, attenzionato non solo per la realizzazione dell’opera infrastrutturale più importante voluta da un governo di centrodestra, ma anche per chi vedrà Villa San Giovanni quale centro di discussione internazionale delle politiche di sviluppo e di commercio. Ci auguriamo che la città si faccia trovare pronta ed all’ altezza dell’ospitalità di tale evento, non solo per la presenza di eccellenti strutture ricettive ma anche dal punto di vista del miglioramento della qualità dei servizi resi a tutte le personalità che saranno attori protagonisti di questo evento“, conclude.