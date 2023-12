Futuro di “Gigliopoli”, il sindaco di Milazzo chiede un incontro all’assessore regionale Albano

StrettoWeb

Il sindaco di Milazzo, Pippo Midili, dopo aver ricevuto qualche giorno addietro una delegazione del “Comitato per Gigliopoli” che ha ribadito la forte apprensione per l’interruzione del progetto, già a partire dal prossimo anno, nella giornata odierna ha inviato una lettera all’assessore regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro, Nuccia Albano per chiedere un incontro a Palermo, unitamente ad una delegazione di genitori “preoccupati per il futuro delle attività portate avanti dalla associazione “Il Giglio” presso la Fondazione Lucifero, nell’ambito di un progetto che punta a supportare i soggetti più fragili ed emarginati.

“Si rappresenta – scrive Midili – che sulla questione c’è grande attenzione in città anche a seguito di una raccolta di oltre 4000 firme finalizzate a salvaguardare i servizi garantiti dal progetto “Gigliopoli”.