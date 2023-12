Furto di gioielli in provincia di Cosenza: coppia ruba collier e anelli dal valore di 65mila euro

StrettoWeb

Era il 27 settembre scorso quando una coppia, uomo e donna di circa 30 anni, dopo aver parcheggiato l’auto, passeggiava tranquilla lungo la via principale di Mormanno, in provincia di Cosenza. I due fanno shopping fino ad approdare poi in una gioielleria: di fronte all’anziano proprietario si mostrano interessati ad alcuni oggetti preziosi che sfilano davanti ai loro occhi in tre rotoli contenenti la merce. Dopo aver optato per una collanina, un paio di orecchini e una crocetta d’argento dal valore di euro 400, la coppia ha informato il negoziante che erano dei regali, che poteva fare i pacchetti con calma e sarebbero passati più tardi.

Il gioielliere procede quindi ad impacchettare i gioielli ma, non vedendoli arrivare, decide di riporli al loro posto: ed è qui che si accorge che i tre rotoli di merce mancano. Disperato, ha cercato invano i due chiedendo anche ai proprietari dei negozi vicini. Quando ha realizzato di essere stato derubato, è andato in caserma dove ha sporto denuncia per il furto di collier, girocollo, catenine ed anelli del valore di circa 65mila euro. I Carabinieri, approfittando quindi della descrizione della vittima e delle immagini di videosorveglianza, hanno dato il via alle indagini fino a risalire ai due ladri.

I vari fotogrammi estrapolati sono stati confrontati con altri immessi nelle Banche Dati delle Forze di Polizia facendo emergere l’identità dei due: una donna B.N. e un uomo M.R., entrambi nati nel 1992 e residenti in provincia di Roma. Sulla base delle evidenze investigative raccolte dai Carabinieri della Compagnia di Castrovillari coadiuvati dai militari dell’Arma della Compagnia di Frascati, i due malfattori sono stati rintracciati e condotti presso la Casa Circondariale di Regina Coeli e Rebibbia