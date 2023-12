Francia, crisi nera per Macron: lascia il ministro dell’Ambiente, il motivo

StrettoWeb

Macron in Francia è sempre più in difficoltà ed un ministro si è dimesso (Rosseau) nella notte dopo il via libera della legge sull’immigrazione che inasprisce le condizioni di accoglienza. La legge è stata votata anche da Marine Le Pen e dai suoi deputati.

Per riuscire ad avere in Parlamento i voti della destra dei Républicains, sempre più influenzata dalla concorrenza del Rassemblement National, Macron ha inasprito le regole, creando grande malcontento al suo interno. Trattative in corso nel Governo per evitare guai maggiori.