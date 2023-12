Forza Italia, il reggino Francesco Cannizzaro è il nuovo coordinatore per la Calabria

StrettoWeb

Il Segretario Nazionale di Forza Italia, il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha nominato il deputato di Reggio, Francesco Cannizzaro, nuovo coordinatore di Forza Italia in Calabria. “Al nuovo responsabile degli azzurri calabresi i migliori auguri di buon lavoro da tutto il movimento”, è quanto scrive su X, Tajani. La nomina arriva pochi giorno dopo le dimissioni del parlamentare vibonese degli azzurri, Giuseppe Mangialavori da coordinatore calabrese.

Gli auguri di Mangialavori

“Rivolgo a Francesco Cannizzaro i miei auguri di buon lavoro, certo che saprà guidare Forza Italia nel migliore dei modi. Un partito, il nostro, che in Calabria è sempre stato, e resta tuttora, un punto di riferimento per l’intero centrodestra”. Lo dichiara in una nota l’on. Giuseppe Mangialavori, presidente della Commissione Bilancio della Camera, in merito alla nomina del deputato Francesco Cannizzaro quale coordinatore regionale di Forza Italia Calabria. “Conosco bene la complessità del ruolo e sono convinto che Francesco abbia tutte le qualità umane e politiche per interpretarlo al meglio”, conclude Mangialavori.

Il presidente Occhiuto: “congratulazioni e buon lavoro a Cannizzaro”

“Congratulazioni a Francesco Cannizzaro, nominato dal nostro segretario Antonio Tajani nuovo coordinatore regionale di Forza Italia in Calabria. Con Francesco abbiamo condiviso negli ultimi anni tante battaglie, tanti successi e traguardi, a livello locale e nazionale: tra di noi si è consolidato un solido rapporto di amicizia e stima. Cannizzaro continuerà il positivo lavoro portato avanti da Giuseppe Mangialavori, coinvolgendo tutte le energie del nostro partito sul territorio per avere una Forza Italia sempre più forte e protagonista in Calabria e nel Paese.

Auguri e buon lavoro”. Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.

“Congratulazioni e auguri di buon lavoro a Francesco Cannizzaro, neo coordinatore di Forza Italia in Calabria. Ringrazio il segretario nazionale Antonio Tajani per una nomina che conferma la grande attenzione del partito verso la nostra regione”. Lo dichiara il senatore calabrese di Forza Italia, Mario Occhiuto. “Cannizzaro, al quale mi legano da anni amicizia e stima, è una figura di indubbie capacità. Profondamente legato al nostro territorio, pieno di energia e di voglia di fare, darà certamente impulso al nostro partito e sarà un valore aggiunto per la Calabria. Lavorerò con lui, fin da subito, per rendere Forza Italia sempre più radicata e attrattiva”, conclude.

Gli auguri del capogruppo azzurro Michele Comito

“Francesco Cannizzaro è la figura giusta per continuare a perseguire obiettivi sempre più ambiziosi che confermino il ruolo di guida di Forza Italia in Calabria. A lui giungano i più sentiti auguri di buon lavoro da parte di tutto il gruppo consiliare”. Ad affermarlo è il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, nonché coordinatore provinciale di Vibo Valentia, Michele Comito, dopo la nomina da parte del segretario nazionale Antonio Tajani che ha scelto il parlamentare reggino Francesco Cannizzaro quale successore di Giuseppe Mangialavori alla guida del partito in Calabria. “La passione, le doti politiche e la propensione al dialogo di Francesco saranno gli ingredienti che consentiranno al nostro partito di consolidarsi quale riferimento di tutta l’area moderata calabrese, cogliendo le richieste della società ed affiancando la Regione nel percorso di crescita della Calabria. Un lavoro che Francesco Cannizzaro – conclude Comito – saprà svolgere al meglio, prendendo in mano un partito già lanciato verso obiettivi importanti grazie allo straordinario lavoro condotto sin qui da Giuseppe Mangialavori, con la cui guida Forza Italia ha ottenuto grandi risultati che sono oggi la base su cui fondare una crescita sempre più importante”.