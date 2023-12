Taormina, firmato l’accordo tra il Comune e il Parco Archeologico di Naxos

StrettoWeb

“Eccellente notizia oggi per Taormina. Ho ufficialmente firmato l’accordo tra il Comune e il Parco Archeologico di Naxos. Questo accordo è un passo cruciale per il riconoscimento delle spese che il nostro Comune affronta per mantenere le condizioni di viabilità, sicurezza, decoro urbano e smaltimento dei rifiuti, contribuendo così alla migliore fruizione dei nostri tesori culturali, come il Teatro Antico e l’Isola Bella, per un importo complessivo di circa 600 mila euro annui, che la regione riconosce a Taormina”, è quanto afferma Cateno De Luca, sindaco di Taormina.

“La firma di questa convenzione rappresenta un importante risultato, colmando uno squilibrio legislativo esistente tra i vari Comuni e garantendo la tutela e la valorizzazione del nostro straordinario patrimonio storico”, conclude De Luca.