Festa a Sant’Eufemia per la longeva nonna Maria Rosa: 100 anni di vita e sacrifici | FOTO

Sant’Eufemia d’Aspromonte ha festeggiato nei giorni scorsi i 100 anni della signora Maria Rosa Tripodi. Nata il 29 novembre 1923, Maria Rosa è cresciuta tra cinque sorelle e due fratelli. “Lavoravamo nei campi – racconta lei stessa ancora lucida e ironicamente simpatica –, facevamo il pane e producevamo quintali di grano. Non abbiamo mai patito la fame. Durante la guerra – ricorda la festeggiata – siamo andati in una campagna che avevamo nei pressi della galleria, dove c’erano gli sfollati, i tedeschi. Abbiamo nascosto lì 27 quintali di grano, in una casetta, e dopo i bombardamenti li abbiamo ritrovati intatti“.

Maria Rosa ha frequentato le scuole elementari ed è arrivata fino al fine del percorso di studi primari: “Sono stata promossa“, ricorda orgogliosa. Sposatasi a 27 anni, la longeva eufemiese ha avuto quattro figli, due maschi e due femmine. Intorno a lei, nel giorno del suo compleanno, tutto l’affetto e l’amore dei suoi cari, con numerosi nipoti e pronipoti. “Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale, hanno voluto farle un pensiero per i suoi anni di vita vissuta con dedizione, sacrificio e impegno, testimoniando così la laboriosità e la grandezza d’animo delle donne eufemiesi“, si legge anche sulla pagina Facebook del Comune di Sant’Eufemia d’Aspromonte.

