E’ tutto pronto per i festeggiamenti in vista della Notte di San Silvestro preludio del Capodanno 2024. E’ tempo quindi di augurare un “Felice Anno Nuovo” e “Buon Inizio Anno”. Quest’anno, a causa delle restrizioni anti-Coronavirus, non saranno possibili cenoni con tante persone, feste e veglioni nelle varie città italiane.

Ecco in basso tanti video per celebrare la Notte di San Silvestro, il Capodanno 2024 da condividere con le persone care su Facebook e WhatsApp.