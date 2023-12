Fedez, insulti shock al figlio: “a chi sparate?”. Lui sbotta: “se toccate i miei figli avete un problema”

StrettoWeb

Non ci si scandalizza neanche più come prima, purtroppo. Sì, purtroppo. Perché è quasi diventata normalità. Nei social, ormai, si fa presto a bannare pagine o profili senza motivo, ma poi si lascia libero spazio a utenti che offendono pesantemente chiunque. E’ il caso della famiglia di Fedez e Chiara Ferragni, tirato fuori da un video del cantante che ha coinvolto il figlio Leone, presente sabato sera a San Siro all’ingresso di Milan e Frosinone. Proprio Leone è stato oggetto di insulti scioccanti e oltre il limite. Uno di questi, intercettato dal padre nel video, è: “avete un solo proiettile, chi sparate?” inserito in una foto in cui insieme al piccolo Leone c’è Theo Hernandez.

Lo sfogo di Fedez per gli insulti al figlio

“Sono perfettamente cosciente del fatto che su Twitter ci sia questo giro di tifosi che si divertono a fare battute sul mio tumore al pancreas e ad augurarmi la morte – dice Fedez nel video – Continuate pure a farlo, perché onestamente non me ne frega un cazzo. Però nel momento in cui toccate i miei figli allora avete un problema, un problema bello grande. Ve ne accorgerete, non vi preoccupate. Poi posterò il nome di questa persona e di tutti quelli che hanno risposto che sparerebbero a mio figlio”, ha concluso il cantante, facendo intendere che agirà per vie legali. Così è stato quando poi ha pubblicato lo screen col nome: “domani mattina alla polizia postale, poi ti presento il mio avvocato. E se hai il coraggio mettici la faccia da subito, coniglio”, ha scritto il cantante.

Tra i commenti c’è chi ha espresso solidarietà a Fedez, chiedendosi perché ancora venga permesso a certi utenti di esprimersi così liberamente. Altri, invece, hanno criticato lui e Chiara Ferragni perché a detta loro continuano a utilizzare i figli sui social a puro scopo di marketing e commerciale.