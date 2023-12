FdI Corigliano Rossano: “proporremo un’opposizione critica ma costruttiva”

StrettoWeb

“Il circolo di Fratelli d’Italia di Corigliano Rossano si congratula con il neo consigliere comunale, Giovanni Vergadoro, per l’ingresso nella massima assise cittadina nella quale terrà alto il vessillo del nostro partito. Con Giovanni Vergadoro proporremo una opposizione critica ma costruttiva. Da anni esponente del partito, Vergadoro è subentrato in Consiglio Comunale in surroga a Raffaele Vulcano, scomparso prematuramente, anch’egli candidato nella lista di FdI nel 2019.

Giovanni Vergadoro, secondo più votato nella nostra lista, al suo insediamento ha costituito il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia del quale è il capogruppo. In questi ultimi mesi di consiliatura sarà la voce autorevole del partito attraverso il quale eserciteremo proposte con l’auspicio di essere ascoltati dall’Amministrazione Comunale”. Lo si legge in una note di FdI Corigliano-Rossano.