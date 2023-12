Fatti di Musica 2024: a Roccella confermato lo storico live di Nick Mason

StrettoWeb

Se quello che si chiude è stato un anno straordinario, con la chicca internazionale degli Original Blue Brothers di Lou Marini e Tom Malone a Siderno su tutti, la prossima trentottesima edizione di “Fatti di Musica”, il Festival-Premio del Live d’Autore ideato e diretto da Ruggero Pegna, si preannuncia dal sapore storico. Confermato, infatti, per il 24 luglio al Teatro Il Castello di Roccella Jonica l’arrivo di Nick Mason con il suo Nick Mason’s Saurceful of Secrets, la formazione con cui il leggendario musicista e cofondatore dei Pink Floyd riporta dal vivo la musica del mitico gruppo rock britannico.

Nick Mason e la band

Con Nick Mason, ci saranno l’altro Pink Floyd Guy Pratt al basso, Gary Kemp, chitarrista degli Spandau Ballet, Lee Harris, chitarrista dei Blockheads e Dom Beken, pianista dei Transit Kings. In questo autentico concerto-evento, realizzato con il Patrocinio della Regione Calabria, Nick Mason, unico Pink Floyd sempre presente nel gruppo, ripercorrerà con questa super band di all stars alcune pagine epiche di una delle massime rock band della storia.

Dopo aver pubblicato il libro “A personal history of Pink Floyd”, Mason ha deciso di portare in tutto il mondo, con pochi e imperdibili live, alcune delle perle memorabili che hanno segnato la cultura musicale a livello planetario, consacrando i Pink Floyd tra le band cult più influenti di tutti i tempi.

I brani

In scaletta una ventina di brani mitici del gruppo, alcuni del periodo segnato dalla “leggenda” di Syd Barrett, da “Insterstrellar Overdrive” e “Astronomy Domine” del primo album “The Piper at the Gates of Dawn”, a “One of These days” tratto da “Meddle”, da “Saurceful of Secrets”, brano che titola il secondo album e il nuovo progetto, a “Point Me at the Sky” di David Gilmour e Roger Waters, immortalato anche in un video.

Ed ancora brani di altri album unici come Ummagumma e Atom Heart Mother. Un live che si avvarrà, nello stile che ha contribuito a rendere indimenticabili i Pink Floyd, di un imponente e spettacolare allestimento scenotecnico, con proiezioni ed effetti speciali. Nick Mason, tra i più grandi batteristi di sempre, appassionato di automobilismo, pilota di elicotteri, scrittore, ha ricevuto nel 2012 la Laurea Honoris Causa in Lettere dall’Università di Westminster e nel 2018 l’onorificenza di Comandante dell’Ordine dell’Impero Britannico.

Enrico Brignano a Reggio Calabria

La trentottesima edizione di Fatti di Musica 2024, che con la sua formula di “oscar del live” presenta alcuni dei migliori concerti e spettacoli musicali di ogni anno, premiandoli con il Riccio d’Argento dell’orafo Gerardo Sacco, partirà il 3 febbraio dal Palacalafiore di Reggio Calabria con il megashow di Enrico Brignano. L’amatissimo attore comico romano porterà il suo irresistibile “Ma… diamoci del tu!”, scritto con Manuela D’Angelo, Alessio Parenti e le musiche originali di Andrea Perrozzi. Dopo lo show di Brignano, il 4 marzo al Teatro Rendano di Cosenza l’appuntamento è con l’unica tappa in Calabria di Stefano De Martino e il suo nuovo spettacolo “Meglio Stasera”, in cui il popolarissimo ballerino e conduttore televisivo, accompagnato dagli 8 orchestrali della Disperata Erotica Band, canta, recita e balla, sullo stile dello show appena presentato su Rai2.

La prima terna di eventi si chiuderà con la spettacolare Divina Commedia Opera Musical di Andrea Ortis, con le musiche di Marco Frisina, dal 7 al 9 marzo al Teatro Politeama di Catanzaro. Per il colossal basato sull’Opera dantesca, oltre ai serali, sono in programma spettacoli mattutini per le scuole. Appena confermato anche il ritorno di Luigi Strangis, vincitore di Amici 2021, il 25 maggio nel Teatro Grandinetti di Lamezia Terme, la sua città. La prevendita dei biglietti è in corso online su ticketone.it e in tutti i punti Ticketone autorizzati. Per informazioni tel. 0968441888 www.ruggeropegna.it.

“Con oltre mille eventi, tremilioni di spettatori dal 1987 ad oggi, Fatti di Musica è il festival che in Calabria ha battuto ogni record – afferma Ruggero Pegna – Quella che va in archivio è un’altra edizione prestigiosa, con oltre centomila presenze, da Geolier a Mannarino, dai Blues Brothers a Tony Hadley. L’arrivo di Nick Mason nel 2024 va a inserirsi nella top ten dei più grandi eventi musicali di sempre in Calabria e al Sud!”.