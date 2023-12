Fallimento Amaco: Casali del Manco preoccupata per il futuro dei dipendenti

StrettoWeb

L’Amministrazione comunale di Casali del Manco, guidata da Francesca Pisani, esprime preoccupazione per la vicenda del fallimento Amaco, l’azienda del trasporto pubblico locale di Cosenza, per gli inevitabili disservizi causati alla popolazione e per il futuro incerto del trasporto pubblico nell’area urbana di Cosenza. Allo stesso

tempo, il Comune ci tiene a manifestare la propria vicinanza ai dipendenti dell’azienda, ai quali non sono stati ancora corrisposti la quattordicesima e le ultime mensilità.

“Ci preme sottolineare la solidarietà del nostro Comune, – hanno dichiarato, in una nota congiunta, il Sindaco Pisani e l’Assessore ai Trasporti Arsenia De Donato – servito da Amaco per i collegamenti con il capoluogo di provincia, ai 130 dipendenti dell’azienda di trasporti urbani. Alle soglie del Natale, queste situazioni risultano ancora più incresciose e spiacevoli”.

“Allo stesso tempo – prosegue la nota – senza voler entrare nel merito della questione del fallimento, ci auguriamo che si giunga al più presto ad una soluzione condivisa della problematica, al fine di garantire ai cittadini un servizio indispensabile quale il trasporto pubblico e di riconoscere ai lavoratori dipendenti di Amaco i diritti fondamentali”.