Fabrizio Sudano nuovo direttore del MArRC, Princi: “fieri di avere un calabrese alla guida del museo”

“I miei più fervidi auguri di buon lavoro al neo direttore Fabrizio Sudano. Continuare ad avere un calabrese alla guida del Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria, oltre a renderci fieri, è sostanziale per la mission che ci siamo dati come Istituzioni di una Calabria il cui spirito identitario va coltivato e potenziato. Pertanto, saluto con favore questa nomina, certa che il MArRC da oggi avrà una marcia in più. Già da soprintendente di Archeologia, Belle arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Reggio Calabria e la Provincia di Vibo Valentia, ha dimostrato grande competenza e professionalità, unitamente a doti umane che hanno contraddistinto in positivo il suo percorso”.

A dirlo è Giusi Princi, vicepresidente della Giunta regionale della Calabria, in merito alla nomina del nuovo direttore del MArRC, l’archeologo Fabrizio Sudano.

“La Regione Calabria ha investito e sta investendo tanto in cultura, nella rete museale, nelle ricchezze da valorizzare, grazie ad una Giunta Occhiuto sempre più votata all’internazionalizzazione del brand Calabria. Abbiamo approfittato del cinquantenario del ritrovamento dei Bronzi di Riace utilizzandoli come attrattori principali di un ventaglio di bellezze da portare sotto i riflettori del mondo. Ci siamo riusciti. Ed è stata la dimostrazione che, lavorando in sinergia tra Enti, si possono fare numeri da record ed ottenere grandi risultati. Gli stessi che, sicuramente, riusciremo a raggiungere con la guida di Sudano, proseguendo nel solco di quanto tracciato dal precedente direttore, Carmelo Malacrino”, conclude la vicepresidente Princi.