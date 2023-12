Ex Reggina, soddisfazione Fabbian: è il miglior giovane della Serie B dell’anno scorso

StrettoWeb

Sorpresa, all’inizio, ma per poco. Perché poi è diventato conferma e trascinatore di una squadra arrivata ai playoff sul filo di lana nonostante tante difficoltà. Come? A suon di gol, lui che è una mezz’ala ma segna da attaccante. L’ex Reggina Giovanni Fabbian si è infatti aggiudicato il premio di miglior giovane della Serie B della scorsa stagione. Il Gran Galà del Calcio lo ha premiato per le gesta in maglia amaranto. Da un fratello all’altro, da Simone a Pippo Inzaghi, dall’Inter alla Reggina, il giovane di scuola nerazzurra si è preso subito la scena giocando un girone d’andata a ritmi assurdi, sostituendo quel centravanti che alla squadra amaranto è sempre mancato.

La Serie A con la Reggina sarebbe stata un sogno, ma poi sappiamo com’è andata. Sicuramente, eravamo certi che Fabbian la Serie A l’avrebbe comunque riconquistata. Non con l‘Inter, almeno per ora, ma con la rivelazione Bologna di Thiago Motta, con cui Fabbian ha già messo a segno due reti. Per i tifosi della Reggina una piccola soddisfazione e un po’ di orgoglio specie in un periodo come questi.