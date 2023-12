Escalation criminale nella Sibaritide: spari contro l’auto di un pregiudicato

StrettoWeb

Nonostante le feste natalizie, non si ferma l’escalation criminale nella Sibaritide: due colpi di pistola sono stati sparati contro l’auto di un pregiudicato, F. B., ieri sera in contrada Bruscate Grande. L’uomo, 51enne, noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti penali, si è salvato miracolosamente: F. infatti, si trovava all’interno del veicolo, parcheggiato sotto la sua abitazione, quando ha sentito i due colpi di pistola, uno al parabrezza e l’altro al montante anteriore sinistro. Su quanto accaduto sta indagando la Compagnia dei Carabinieri di Cassano All’Jonio: potrebbe infatti trattarsi di semplice avvertimento o, peggio ancora, un tentativo di omicidio.