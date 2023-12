Ennesimo incidente sulla ss106: scontro tra due auto, tre feriti

StrettoWeb

Ennesimo incidente sulla strada statale 106, la cosiddetta “strada della morte”. Lo scontro è avvenuto in località Ciminata nella città di Corigliano-Rossano: due le vetture monovolume coinvolte, una Opel ed una Seat con un bilancio di tre feriti. Nessuno di questi, fortunatamente, versa in gravi condizioni e sono tuttora ricoverati nel pronto soccorso del presidio ospedaliero “Giannettasio” di Rossano. Al vaglio degli inquirenti la dinamica dell’incidente, ancora poco chiara: sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza, i Vigili del Fuoco e i soccorsi giunti con alcune ambulanze.

Al principio, era stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso di Cosenza, poiché i mezzi ospedalieri risultavano demedicalizzati. In seguito, non è stato necessario trasferire i 3 feriti in altre strutture ospedaliere, grazie alla prontezza delle squadre mediche presenti che hanno saputo aiutare i coinvolti al meglio.