Ennesimo episodio di violenza in Calabria nei confronti della ex: arrestato 24enne

StrettoWeb

Ennesimo episodio di violenza di genere in provincia di Cosenza: i Carabinieri del Reparto di Dipignano hanno fermato un ragazzo di 24 anni, originario di Castrolibero, per atti persecutori nei confronti della sua ex. Il giovane, come tanti prima di lui, non ha mai accettato la fine della relazione e ha cominciato a perseguitare la vittima, di anni 25, prima con minacce e vessazioni, poi con tanto di molestie e violenze. La ragazza ha cominciato quindi a vivere in un incubo ad occhi aperti: impaurita dalla situazione e per la sua incolumità, ha deciso quindi di sporgere denuncia alle forze dell’ordine. Per tale ragione, il 24enne è stato rintracciato dai militari e sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.