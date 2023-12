Elezioni provinciali Cosenza, i NOMI degli eletti

StrettoWeb

E’ terminato poco fa lo scrutinio dei voti per il rinnovo del Consiglio della Provincia di Cosenza. L’Ente è guidato da Rosaria Succurro, che resterà in carica altri due anni. Per quanto riguarda gli eletti, Forza Italia ne piazza quattro: Alfonso D’Arienzo, Francesco Chiaravalle, Carmine Lo Prete e Francesco Morelli.

La lista “Provincia Democratica” ne elegge altri quattro: Giuseppe Ciacco, Rosellina Madeo, Salvatore Tavernise ed il sindaco di Acri Pino Capalbo.

Lista “Ad Maiora” elegge Pasquale De Franco e Giancarlo Lamensa. Sono riusciti ad eleggere un consigliere a testa anche la lista “Azione per Cosenza e l’Arberia” con Ferdinando Nociti e l’Italia del Meridione con Andrea Algieri.