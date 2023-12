Dramma in Calabria, uomo disperato si toglie la vita: non riusciva a trovare lavoro

StrettoWeb

Dramma a Corigliano-Rossano: un uomo di 50 anni, in località Fabrizio, ha ricorso al gesto disperato di togliersi la vita a causa della disoccupazione. Il 50enne, sposato e padre di due figli, era caduto nel vortice della disperazione a causa della mancanza di lavoro: una situazione critica a tal punto da non aver visto più via d’uscita. L’uomo ha deciso di farla finita lasciano parenti ed amici. Invano il tentativo dei soccorsi di salvarlo, il 50enne era già deceduto. Sulla terribile vicenda indagano i Carabinieri di Corigliano-Rossano che faranno luce sulle circostanze che hanno portato la vittima, di un sistema cattivo e che non perdona, a compiere il misfatto.