Doppietta a Corigliano-Rossano: tutto pronto per il concertone di Capodanno, ma anche a Natale…

StrettoWeb

Corigliano-Rossano non smette di stupire: dopo l’annuncio del big della musica italiana, MaxPezzali, in concerto per la notte di San Silvestro in piazza Salotto, area urbana coriglianese, ecco che arriva un’altra sorpresa. Un concertone anche a Natale, questa volta nella località di Rossano: la location è Piazza Bernardino Le Fosse, mentre incerto è ancora l’artista che scaldera il palco (e il cuore) della città. Partito già il totonome: pare che, a contendersi la scena natalizia, siano Rocco Hunt e Shade. Tutto però è ancora in forse: il sindaco Stasi potrebbe stupire all’ultimo minuto e sfornare ancora un altro grande nome. Su qualunque artista ricada la scelta, una cosa è certa: il divertimento non mancherà sicuramente!