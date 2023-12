Un dolce Capodanno: Miriam Leone è diventata mamma

StrettoWeb

Un anno che non poteva concludersi in modo migliore: la talentuosa Miriam Leone, siciliana doc, dopo averci abituati alla sua bellezza con il pancione, ecco stupire i suoi tantissimi followers con lo scatto più dolce di tutti. L’attrice catanese, ex Miss Italia 2008, ha pubblicato la foto di una piccola manina stretta in quella della sua mamma per annunciare la nascita del suo bebè. Ad accompagnare questa stupenda immagine, una vera e propria dichiarazione d’amore: “il 29 Dicembre è nato il nostro bambino, Orlando Leone Carullo. Amore infinito… grazie alla vita, a mio marito Paolo, alla nostra famiglia, al Dott. Bulfoni, Stefania Del Duca e tutta la squadra delle ostetriche, al dottor Ciralli e tutto il personale meraviglioso dell’Humanitas. Siamo felicissimi”.

Una gioia immensa non solo per Miriam e il marito Paolo Carullo, convolati a nozze nel settembre 2018, ma anche per i tanti fan che hanno scoperto, insieme ai genitori, il sesso del bambino. La coppia infatti, non ha voluto conoscere il sesso del nascituro per godersi ancora di più questo magico momento. Un altro dettaglio, però, salta all’occhio del pubblico: il piccolo Orlando infatti, ha acquisito i cognomi di entrambi i genitori, con quello della mamma Miriam al primo posto. Il modo più dolce per iniziare un nuovo anno, congratulazioni!