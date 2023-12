La ditta Idrogeo nel mirino della criminalità, Fillea Cgil Calabria: “lo Stato non resti a guardare”

StrettoWeb

“Come Fillea Calabria esprimiamo tutta la nostra solidarietà e la nostra vicinanza all’impresa “Idrogeo SRL” di San Marco Argentano e ai suoi lavoratori, impegnati nei lavori di messa in sicurezza della galleria di Coreca ad Amantea, vittima, nei giorni scorsi, di un ulteriore atto intimidatorio con l’incendio di un’autovettura e il pestaggio di un dipendente. L’escalation criminale che si sta registrando, oramai, non fa vivere più in tranquillità e, soprattutto, mina l’opera di tante imprese nel settore delle costruzioni che non si vogliono piegarsi al volere criminale”.

“Non è la prima volta, purtroppo, che l’azienda “Idrogeo SRL” con tanti cantieri aperti nella nostra regione subisce atti intimidatori. Una situazione generale che oramai non è più sopportabile. Nel confidare, come Fillea Cgil Calabria, che l’intervento deciso degli organismi inquirenti farà piena luce su quanto accaduto consegnando alla giustizia i colpevoli, sia gli esecutori e sia gli eventuali mandanti, riteniamo che sia oramai necessario che lo Stato attraverso la sottoscrizione di protocolli di legalità, così come facciamo per le grandi opere e l’incremento dei controlli, dia un segnale più forte con una seria politica di contrasto alla criminalità e, soprattutto, di tutela nei confronti di quei imprenditori che non vogliono sottostare al potere delinquenziale”. Lo dichiara Simone Celebre, Segretario generale Fillea Cgil Calabria.