Diritto alla Salute in Calabria, tutto pronto per l’inaugurazione del Comitato Regionale in Senato

Mercoledì 13 dicembre alle 14 , la Sala Nassirya del Senato della Repubblica, ospiterà la conferenza stampa di presentazione del Comitato per la Tutela del Diritto alla Salute Calabria. All’iniziativa parteciperanno parlamentari, amministratori pubblici e rappresentanti dei vari comitati territoriali. A renderlo noto i rappresentanti del comitato per la difesa del diritto alla salute di Paola, con l’intento di, come annunciato nei mesi scorsi, rendere tale comitato come Regionale.

“Nel luglio scorso, difatti – continuano – a seguito della pubblicazione del Piano di Riordino della Rete Ospedaliera, in Calabria, erano nati movimenti popolari per richiedere servizi più efficienti in ambito sanitario e per promuovere iniziative di sensibilizzazione dell’opinione pubblica su un tema fondamentale quale è il diritto alla salute. Ora la nascita di un Comitato regionale che metterà insieme le varie realtà territoriali con lo scopo di difesa e promozione del diritto alla salute in Calabria. Previsti interventi e testimonianze di quanti vivono ogni giorno il dramma della inefficienza dei servizi sanitari in una Regione, come la Calabria, che neanche riesce a spendere le risorse stanziate dal governo centrale”.