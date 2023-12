Dipendenti Abramo, si accende una speranza: proroga del contratto grazie ad Occhiuto

StrettoWeb

Buone nuove per i dipendenti dell’azienda Abramo Customer Care. Mentre oggi i lavoratori manifestavano a Crotone, sotto il palco del Capodanno RAI, per rischio licenziamento, il presidente Roberto Occhiuto ha intrattenuti diverse interlocuzioni con Tim circa la questione. Nel tardo pomeriggio di oggi Tim ha comunicato al governatore calabrese che ci sarà una proroga dei contratti di 3 mesi. Un grande risultato quindi, al quale la Regione continuerà a lavorare nelle prossime settimane al fine di trovare una soluzione strutturale per il futuro dei dipendenti.