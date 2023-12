Dimensionamento scolastico, la soddisfazione di Tavernise (M5S): “recepite le nostre istanze”

StrettoWeb

“Nell’azione devastante del piano di dimensionamento scolastico, siamo riusciti nell’intento di salvare qualche autonomia, purtroppo non tutte. Oggi mi sento soddisfatto del lavoro portato avanti al tavolo tecnico che ha recepito le nostre istanze e mi preme ringraziare il vice presidente con delega alla pubblica istruzione Giusy Princi per questo risultato. Reputo giusto e corretto il mantenimento dell’autonomia per l’I.C. Amarelli e per le scuole del Comune di Longobucco, prendendo in considerazione le complessità delle loro esperienze”.

“Di fondamentale importanza reputo l’azione di concertazione portata avanti con i sindaci e gli attori principali sul territorio, con i quali continueremo a monitorare la situazione cercando di bloccare le storture di questo piano di tagli che va a colpire al cuore il sistema dell’Istruzione pubblica”. Lo dichiara in una nota il consigliere regionale Davide Tavernise.