Diffida al commissario straordinario del Gom di Reggio Calabria: “si ripristini la legalità”

“La scrivente Organizzazione Sindacale, S.I. COBAS, a nome e per conto degli IDONEI nelle graduatorie concorsuali del comparto sanità della Regione Calabria, CHIEDE, l’autorizzazione di un sit in e presidio per giorno 14 dicembre 2023 da svolgersi nelle adiacenze della Regione Calabria per discutere in merito allo SCORRIMENTO delle GRADUATORIE concorsuali vigenti per garantire le necessarie ed urgenti assunzioni a tempo indeterminato“. Lo si legge in una nota stampa a firma di Roberto Laudini e Simone Scandale, coordinatori regionali Si Cobas Calabria.

“Nonostante la delibera di proroga della graduatoria degli idonei OSS (delibera 358 del 30/07/21) a luglio 2024 che la regione Calabria ha approvato in via definitiva, nonostante la nascita dell’azienda zero che avrebbe dovuto essere l’unica azienda ad espletare concorsi in tutta la Calabria, il GOM di Reggio Calabria fa uscire una delibera ( la n.1024 del 06/10/23) di concorso pubblico per un numero di 20 OSS con i requisiti della stabilizzazione (all’articolo 1, comma 268, lett. b), della L. 234/2021) Pertanto il SI COBAS diffida il commissario straordinario del GOM e il presidente della regione Calabria Roberto Occhiuto affinché si ripristini la legalità e il diritto agli idonei di essere assunti a tempo indeterminato. Ci chiediamo perché fare un CONCORSO PUBBLICO e non un avviso interno per stabilizzare il proprio personale OSS?“, prosegue la nota.

“Il sit in e presidio inizierà alle 9,30 ed avrà fine alle ore 19,30 e ad oltranza, fino a che il Commissario Ad Acta Roberto Occhiuto non ci avrà ricevuto ed avrà sottoscritto un accordo convincente per assumere tutti gli idonei della graduatoria OSS dell’AO Annunziata di Cosenza“, concludono i rappresentanti di Si COBAS.