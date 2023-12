Diamante pronta a scatenarsi con i “Los Locos”

StrettoWeb

Un grande evento è atteso a Diamante per la sera del 2 gennaio: il

concerto del gruppo musicale Los Locos, il popolarissimo duo italiano formato da Paolo Franchetto e Roberto Boribello, che ha raggiunto il successo negli anni ’90 con brani di genere pop latino, tra i più famosi “Macarena”, “El Meneaito” e “Mueve la colita”. I Los Locos, tra le altre cose, sono anche gli autori della sigla della fortunata fiction TV di Rai 1 “Un Medico in Famiglia”, intitolata “Ai ai ai”. L’appuntamento, come detto, è per la sera del 2 gennaio in Piazza

Mancini, a partire dalle 20:30. Sarà una grande serata di musica e

balli, un evento da non perdere nello splendido scenario di Diamante, impreziosita dalle splendide luminarie natalizie.