Depuratore di Mili, visita degli studenti dell’istituto superiore Minutoli di Messina

StrettoWeb

Visita guidata, questa mattina, al Depuratore di Mili per gli studenti delle classi IV e V D dell’Istituto Superiore “G. Minutoli” di Messina.

Accompagnati dalla prof. Francesca ABATE, docente di Microbiologia e biotecnologie ambientali, i giovani studenti che seguono il corso in Biotecnologie ambientali hanno potuto apprendere dal vivo l’intero ciclo depurativo dei reflui urbani e apprezzare lo stato di avanzamento dei lavori per il rinnovo dell’impianto, descritto nelle diverse fasi di trattamento in atto ma anche nella nuova configurazione che assumerà una volta completata l’esecuzione del progetto di ‘revamping’, finalizzato ad una migliore efficienza tecnologica e a migliori performances ambientali.