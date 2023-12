De Luca a Lamezia presenta il suo libro “Non tutto è successo”: “che emozione!”

StrettoWeb

Un bel momento anche a Lamezia Terme stasera per la presentazione di “Non tutto è successo!”. Grazie di cuore a Giuseppe Soluri, giornalista professionista e presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Calabria, per avermi dato la possibilità con le sue domande di parlare di me e dei progetti di Sud chiama Nord“. E’ quanto afferma Cateno De Luca, sindaco di Taormina e leader di Sud chiama Nord.

“Un grazie sentito anche agli amici presenti, con in testa il mio amico sindaco di Diamante Ernesto Magorno. Il tour di presentazione del libro continua a regalarmi tante emozioni. Vi aspetto con entusiasmo alle prossime tappe del tour”, conclude De Luca.