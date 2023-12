Cyberbullismo e come difendersi: la Polizia di Crotone incontra gli studenti

StrettoWeb

Gli agenti della Polizia di Stato della Questura di Crotone hanno fatto visita agli studenti dell’Istituto Comprensivo Scandale plesso San Mauro Marchesato, di età compresa tra i 9 e i 14 anni, affrontando i temi del bullismo e cyber-bullismo, mettendo in evidenza i rischi che i ragazzi corrono sulla rete e, in particolare, il pericolo che lo strumento informatico venga utilizzato come veicolo per compiere questo genere di azioni.

Sono state inoltre illustrate le conseguenze di tali condotte, nonché le modalità per potersi difendere dalle situazioni pregiudizievoli.

Gli operatori hanno coinvolto i ragazzi attraverso delle attività interattive, consistenti nella sollecitazione alla riflessione sul tema, anche attraverso la lettura di una lettera scritta da una giovane adolescente, riconosciuta come la prima vittima di cyber-bullismo in Italia. Infine, gli agenti hanno fornito informazioni sulle conseguenze psicologiche, penali e sociali del bullismo e sul comportamento da tenere nel caso in cui dovessero venire a conoscenza di casi del genere, rivolgendosi agli adulti di riferimento nonché alle Forze dell’Ordine, anche utilizzando strumenti come l’App della Polizia di Stato YOU-POL.