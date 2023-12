Crotone, ignoti tagliano gli alberi in pieno centro

StrettoWeb

Di seguito, la nota del Comune di Crotone circa il terribile episodio avvenuto durante le festività natalizie. “Nei giorni scorsi, con un inqualificabile gesto, è stato effettuato il taglio abusivo di due alberi da parte di soggetti privati in via XXV Aprile. A seguito delle indagini prontamente svolte dal Comando di Polizia Locale e sollecitate dall’amministrazione, gli autori del gesto sono stati identificati e in settimana verranno convocati e denunciati all’Autorità Giudiziaria”.