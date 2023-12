Non solo critiche, Donatella Versace difende la Ferragni: “di cosa si dovrebbe scusare?”

StrettoWeb

Continuano a piovere critiche sul capo di Chiara Ferragni, multata dall’AntiTrust a seguito del “pandoro-gate” dello scorso anno, l’operazione a scopo benefico – rivelatasi poi meramente commerciale – in collaborazione con Balocco. Mentre anche il mondo dello sport punzecchia l’influencer, con lo Special One che invita la gente “a fare beneficenza in silenzio” e il caso di una presunta imitazione del video di scuse, c’è anche chi la difende. Al suo fianco infatti, si schiera la fidata amica e stilista Donatella Versace la quale, dopo anni di collaborazioni tra i due brand, difende le cosiddette “buone intenzioni” della Chiara nazionale.

Sotto ad un post Instagram dell’influencer (scelto un po’ a casaccio, visto che ritrae una foto dello scorso Sanremo con la Ferragni che ha optato per un total look firmato Dior, casa di moda concorrente), la bionda Donatella ha lasciato un commento che ha fatto discutere. “Vorrei sapere”, scrive Versace, “di che cosa si dovrebbe scusare Chiara. Lei e Fedez hanno fatto sempre beneficenza. Era l’azienda che doveva versare il contributo – ammonisce la stilista.

“Loro sono un esempio per l’Italia e per i giovani. Elencate tutte le beneficenze che hanno fatto negli anni e chiedete a quella che si definisce ‘giornalista’ (una non troppo velata frecciatina a Selvaggia Lucarelli) quanta beneficenza ha fatto lei. Ve lo dico io: nemmeno un 1 euro. Tacete che è meglio per tutti, almeno continueremo a fare beneficenza senza dover sentire commenti di quelli che hanno fatto gli haters di professione”.