Cosenza, che flop in casa: la difesa dorme e la Ternana sbanca il San Vito per 1-3

Era da considerare, per forza di cose, la partita del rilancio. Quella che, dopo la sconfitta nel derby, “aveva lasciato qualche strascico” (è quanto ha ammesso ieri Caserta). Che evidentemente, però, non è andato via. Sì, perché il Cosenza – che finora difficilmente aveva toppato partite in casa “alla portata” – questa volta fa flop al San Vito-Marulla, perdendo per 1-3 contro la Ternana, in questa stagione mai vittoriosa in trasferta. La squadra di Caserta paga soprattutto una difesa dormiente e probabilmente una foga eccessiva dopo il pari, che l’ha portata a sbilanciarsi eccessivamente senza però preoccuparsi delle ripartenze avversarie.

E, ci aggiungiamo noi, anche la solita sfortuna. Ormai, infatti, l’abbonamento coi pali è cosa nota. Oggi i rossoblu colpiscono l’ennesimo legno, con Tutino, in un primo tempo che li aveva visti interpretare bene il match, con un ottimo approccio e diversi pericoli creati. Brutta notizia è anche l’infortunio muscolare a Gigi Canotto, oggi partito titolare. La gara, però, si spacca nella ripresa: la Ternana rientra alla grande dagli spogliatoi e trova un gran gol, quello dello 0-1, con Casasola. Poco dopo, però, ecco il pari: Florenzi anticipa Sorensen, che lo stende in area. Rigore di Tutino, che tira forte e centrale spiazzando Iannarilli. Nonostante il pari di solito premi chi lo realizza, il Cosenza si scopre troppo, si sbilancia, sbaglia davanti e si apre eccessivamente ai contropiedi ospiti. Su uno di questi arriva l’immediato 1-2, di Raimondo, che si invola avendo la meglio di Meroni. E’ qui che la squadra di Caserta si sfalda, non si riprende, ma anzi si innervosisce e per questo finisce in 10: “vaffa” di troppo di Calò, che l’arbitro nota dopo avergli fischiato un fallo così generoso. Espulso. E’ la parola fine, che ancora Raimondo sigilla per l’1-3.

Cosenza-Ternana 1-3, il tabellino

MARCATORI: Casasola 49′, Tutino (rig) 55′, Raimondo 60′, Raimondo 68′

COSENZA: Micai; Cimino (D’Orazio 69′), Meroni, Sgarbi, Martino; Praszelik, Calò, Florenzi (Marras 69′); Canotto (Forte 36′), Mazzocchi (Voca 74′), Tutino. A disp. : Marson, Fontanarosa, Rispoli, La Vardera, Zuccon, Arioli, Crespi, Zilli. All. : Caserta

TERNANA: Iannarilli; Diakite, Sørensen, Lucchesi; Casasola (Mantovani 77′), Labojko, De Boer (Dionisi 70′), Celli (Favasuli 45′); Falletti (Luperini 84′); Raimondo, Distefano (Pyyhtiä 70′). A disp. : Brazão, Vitali, Capuano, Marginean, Garau, Della Salandra. All. : Breda

ARBITRO: Daniele Perenzoni di Rovereto. Assistenti: Damiano Margani di Latina e Khaled Bahri di Sassari. IV ufficiale: Domenico Leone di Barletta . VAR: Marco Di Bello di Brindisi. AVAR: Daniele Minelli di Varese.

NOTE: Spettatori: 2482 , abbonamenti emessi: 790, tifosi squadra ospite: 60 . Espulsi: Calò (C) -. Ammoniti: Celli (TE) De Boer (TE) Florenzi (CO) Sorensen (TE) . Angoli: -. Recupero: 2′ pt – 5 ′ st

Risultati Serie B, 15ª giornata

Cosenza-Ternana 1-3

Feralpisalò-Cittadella 0-1

Modena-Reggiana 2-1

Pisa-Cremonese 0-0

Venezia-Ascoli 3-1

Classifica Serie B

Spaccatura tra l’ottavo posto, l’ultime utile per i playoff, e il nono, occupato proprio dal Cosenza, adesso a -5 dalla zona spareggi.

Venezia 33 Parma 30 Catanzaro 27 Cremonese 26 Modena 26 Como 25 Cittadella 25 Palermo 24 Cosenza 19 Bari 18 Pisa 18 Sudtirol 17 Reggiana 16 Sampdoria 16 Brescia 15 Ascoli 13 Lecco 13 Ternana 11 Spezia 10 Feralpisalò 7